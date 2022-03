Spese Militari – Ricciardi, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24: 2028 è inversione di tendenza ma aspettiamo il Def

“Il 2028 è un’inversione di tendenza rispetto a quello che dicevano da destra e sinistra” ma “vedremo nel Def”. Così Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle a 24 Mattino su Radio 24 a proposito dell’ipotesi di aumento delle spese per la Difesa fino al 2% del Pil entro il 2024.

“Riteniamo questo dibattito abbastanza surreale, vedremo quando ci saranno degli atti concreti”, aggiunge a Radio 24, “la spesa militare va bene, ma non è una priorità rispetto alle bollette, non è che dire aumentiamo le spese fino al 2028 va bene” e rimarca, “Ci sarà un aumento graduale, non lo abbiamo mai negato, è fisiologico, il tema non è il 2028, ma cosa si fa anno per anno”.

Spese Militari – Ricciardi, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24: M5S non è unico contrario

“Se arrivasse un documento non credo che sarebbe da solo il Movimento in questo”. Lo dice Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle a 24 Mattino su Radio 24 riguardo all’ipotesi di aumento delle spese per la Difesa fino al 2% del Pil entro il 2024 e all’ipotesi che il M5S esca dalla maggioranza.

“È chi dice queste cose che si mette fuori dalla sintonia con il Paese”, aggiunge, “noi siamo con la maggioranza degli italiani che non vogliono questo”. “Non siamo noi ad aver posto il tema, in un governo che aveva un obiettivo preciso cioè quello di rispondere all’emergenza pandemica”.

Spese Militari – Ricciardi, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24: anche nel Pd diverse sensibilità come Delrio

“Non credo che il Pd sia un blocco monolitico, ci sono diverse sensibilità, penso a Delrio”. Così Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle a 24 Mattino su Radio 24 sull’ aumento delle spese per la Difesa fino al 2% del Pil entro il 2024 e all’ipotesi che il M5S esca dalla maggioranza.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino

Per altre notizie relative al tema Dietro la radio Dietro la Notizia