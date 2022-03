Rainews24, Speciale ‘La grande svendita’

La dichiarazione rilasciata da Fiasco all’Aiart. Baggio: “Sostenere e difendere il giornalismo d’inchiesta nella mission del servizio pubblico”.

La cessione dei crediti deteriorati dalle banche ai fondi speculativi: è questo il tema dello speciale ‘la grande svendita’ che andrà in onda stasera venerdì 18 marzo ore 21.15 su rainews24.

Maurizio Fiasco- sociologo tra i massimi esperti in Italia di usura e gioco d’azzardo e consulente della Consulta Nazionale Antiusura – commenta così all’Aiart: “Una onesta e professionale informazione da vero servizio pubblico che affronta un dramma che riguarda almeno cinquecentomila famiglie e decine di migliaia di imprese dell’economia reale. Ignorato, per lo più. ‘Per eccesso di evidenza’, direbbe Leonardo Sciascia. I pericoli sono speculari: nessuna reazione o censura”.

“Eppure- continua Fiasco- è un tema che inquieta, se si pensa al giorno che cesseranno le misure di emergenza economico-finanziario per il covid. Proprio per questo è molto urgente riproporlo alla discussione e lavorare per un cambio di rotta dello Stato: in coerenza con l’obiettivo della Ricostruzione”.

L’Aiart interviene, tramite il presidente nazionale Baggio, sul sostegno e la difesa del lavoro d’inchiesta soprattutto nella mission del servizio pubblico.

La Rai deve valorizzare e rafforzare ulteriormente- precisa Baggio- come richiesto dal contratto di servizio la propria tradizione di giornalismo investigativo. Gli utenti chiedono una rai trasparente, valoriale e competitiva”.

L’invito è a seguire la puntata e a insistere per risposte istituzionali di soccorso alle famiglie e alle imprese colpite da questa inaccettabile speculazione.

L’inchiesta- realizzata da Lucio Gaballo- dopo la messa in onda stasera, sarà visibile su internet nella sezione spotlight del sito di Raiplay.

https://www.rainews.it/

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia