Tornano ad esibirsi in Italia con un’unica data gli ONLY THE POETS il 7 novembre 2022 all’Arci Bellezza di Milano.

La band britannica aprirà il live di Louis Tomlinson il prossimo 10 aprile al Mediolanum Forum di Milano.

Il gruppo indie pop-rock è composta da quattro ragazzi dal talento straordinario nati e cresciuti a Reading, nel Regno Unito, dove hanno iniziato ad appassionarsi di musica sin da bambini provando a scrivere canzoni ricche di melodie catchy e basate sulla sincerità delle emozioni.

Il loro album di debutto, “Speak Out”, uscito nel giugno 2020, è stato anticipato dalla track omonima che ha attirato l’attenzione del pubblico registrando oltre 50mila visualizzazioni su YouTube e oltre 26.000 follower su Spotify dove i singoli più ascoltati sono “Emotional”, “Waking In The Dark”, “Ceasefire” e “Even Hell”.

Tessera Arci obbligatoria: € 15,00 intera e € 12,00 per studenti e minorenni (in questo caso obbligatoria solo se non accompagnati da genitore).

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 25 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

