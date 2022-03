“Il riff di Marco Mengoni” l’ottavo episodio

Marco Mengoni

Da domani, giovedì 24 marzo, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming l’ottavo episodio de Il Riff di Marco Mengoni, in cui il cantautore incontra Mia Ceran, giornalista e conduttrice televisiva con una spiccata curiosità e sete di conoscenza. La seconda stagione de Il Riff di Marco Mengoni ha già visto come ospiti Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri, Pif, Drusilla Foer e Frank Matano.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, primo podcast realizzato da un artista italiano e disponibile dal 2019 gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast, è arrivata a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album per Epic Records Italy / Sony Music Italy (certificato disco di platino) con cui Mengoni ha conquistato il 60° platino della sua carriera.

L’album contiene i singoli Mi fiderò, certificato disco d’oro, Cambia un uomo (disco d’oro) e Ma stasera (doppio disco di platino), con cui Marco Mengoni è l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021.

Materia (Terra) è l’inizio di un nuovo progetto: Materia, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre mondi sonori differenti che rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di tre concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi.

Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 14 giugno 2022 a Villa Manin a Codroipo per la data zero, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per la data zero del 14 giugno e per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.

Radio Italia è la radio partner del tour.

