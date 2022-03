In Italia sono numerosi gli appassionati di fitness, e non potrebbe essere diversamente. Ci troviamo infatti di fronte ad un’attività particolarmente salutare, dato che consente di mantenere la propria forma fisica, attivando sia i muscoli sia il metabolismo basale.

Sono poche le attività aerobiche che riescono a garantire i medesimi risultati del fitness, ma va anche detto che quest’ultimo può vestirsi di verde, per garantire un esercizio fisico che sia rispettoso dell’ambiente e sostenibile, anche fra le quattro mura domestiche.

Come praticare sport e al contempo agire in favore del pianeta

Ci sono una serie di accessori per il fitness che vengono progettati con materiali ecosostenibili, e che diventano dunque una preziosa occasione per fare degli esercizi green fra le quattro mura domestiche. Naturalmente alcuni di questi apparecchi sono indispensabili per chi volesse allenarsi in casa, come il tapis roulant, per esempio, se si desidera svolgere un workout completo.

Inoltre, è importante ridurre il più possibile il consumo di energia in bolletta, per una questione non solo di portafoglio ma anche ambientale. Si consiglia infatti di affidarsi sin da subito a dei fornitori capaci di proporre delle soluzioni energetiche vantaggiose, come ad esempio VIVI energia, individuando il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda l’allenamento, poi, è chiaro che gli esercizi a corpo libero sono i più green in assoluto, ma se si fa riferimento all’uso di alcuni attrezzi da preferire rispetto ad altri, ecco i pesi e i bilancieri, insieme agli elastici fitness e ai tappetini yoga ecosostenibili. Non possono non essere inclusi nella lista anche la kettlebell, la corda e il trx, da acquistare solo se si ha la possibilità di appendere tale accessorio in alcuni punti strategici della casa.

Quali sono i migliori esercizi per un perfetto workout domestico

Una volta scelti gli strumenti per l’home workout, non basta che iniziare. Naturalmente la lista degli esercizi migliori per un workout domestico è molto lunga, e include alcuni must ottimi per allenarsi fra le quattro mura. Si fa ad esempio riferimento ai tradizionali squat e ai salti, ideali per allenare le gambe e per tonificare muscoli come i glutei.

Non potremmo poi non citare altri esercizi molto efficaci come gli affondi inversi in doppio squat, insieme ai crab toe touches e al mountain climber rallentato. Come detto, l’elenco è molto vasto, e include anche i crunch con le gambe sollevate, i plank laterali, il nuoto in aria, i jumping jack statici, o, la camminata in squat laterale.

Allenandosi a casa senza il supporto di un personal trainer, però, è opportuno evitare alcuni errori comuni. Innanzitutto il riscaldamento e lo stretching sono obbligatori, e, a seguire, qualsiasi allenamento dovrebbe essere coerente con il livello del proprio fisico. Esagerare, infatti, può esporre a infortuni e ad un sovraffaticamento.

