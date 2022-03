Un anno al fianco dei bambini malati di tumore

CheBanca! insieme a LILT Milano Monza Brianza per rafforzare il programma Childcare

Le Case del Cuore, Attività ludico-didattiche e Viaggiamo insieme: 3 iniziative per prendersi

cura di bambini ed adolescenti oncologici e delle loro famiglie

CheBanca! sostiene la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Milano Monza Brianza con una donazione di 200mila euro, contribuendo così a rafforzare Childcare, un programma promosso in favore di bambini, adolescenti oncologici e delle loro famiglie provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi esteri – come Albania, Romania, Moldavia,

Senegal e Ucraina – e nato con l’obiettivo di offrire loro cure e assistenza durante tutto il periodo di degenza.

L’importo devoluto è frutto dell’iniziativa solidale lanciata da CheBanca! unitamente a una

promozione su Conto Deposito, in occasione della quale la Banca si è impegnata a donare

l’equivalente dell’1×1000 della nuova liquidità vincolata dai clienti in favore di iniziative benefiche.

Attraverso questa donazione CheBanca! darà il proprio contributo a tre diverse iniziative all’interno del più ampio progetto Childcare, nate dalla collaborazione tra LILT e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano RCCS con l’obiettivo di accompagnare le famiglie in tutto il percorso di degenza dei loro figli.

• Le Case del Cuore, 3 appartamenti con un totale di 14 posti letto, per ospitare bambini e

adolescenti, insieme alle loro famiglie, per il periodo necessario alle cure oncologiche.

L’accoglienza prevede il supporto di psicologi, assistenti sociali e volontari LILT e

l’approvvigionamento delle prime necessità materiali per rendere il più sereno possibile il

già difficile e delicato periodo delle cure. Per coloro che LILT non riesce ad ospitare nelle

case del cuore, LILT supporta l’ospitalità in strutture terze d’accoglienza affiliate.

• Attività ludico-educative, nel reparto di Pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei

tumori di Milano un team di esperti educatori si occupa dei piccoli pazienti ricoverati e dei

loro genitori cercando di ricreare un ambiente il più possibile accogliente e rassicurante.

Qui i bambini fanno i compiti e sperimentano ogni genere di laboratorio manuale come pettherapy, pittura, cucina, decoupage e altre attività che rilassano i bambini e occupano

anche i genitori.

• Viaggiamo insieme, servizio che prevede un contributo delle spese di viaggio, sostenute

per tornare a casa dopo aver raggiunto le strutture sanitarie oncologiche di Milano, Monza

Brianza e relative province. È previsto un rimborso spese per i viaggi di ritorno dai luoghi

delle cure alla propria residenza.

www.legatumori.mi.it

Per altre notizie relative al tema Salute Dietro la Notizia