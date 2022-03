“El que pierde riflette ciò che sta accadendo nella società odierna. Mette in evidenza le caratteristiche di chi, sentendosi desiderato e al centro dell’attenzione, perde di vista il significato dell’innamoramento; questa cosa che si da senza ricevere nulla in cambio, se non piuttosto i social network e il sesso, la nuova moneta di scambio che porta a ferire i sentimenti altrui senza rendersene conto o, come nel caso descritto dal brano, a compiere volontariamente azioni che si creda portino all’accettazione degli altri: cioè credersi importanti e famosi!”,