È il 19 gennaio 2002 quando il sipario del Teatro Arcimboldi, nato per accogliere le stagioni del Teatro alla Scala, si apre per la prima volta. In scena La traviata di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Muti. Sei minuti di applausi finali accolgono con successo il temporaneo trasferimento in Bicocca del teatro più̀ famoso del mondo.

Gli applausi e le emozioni non si fermano e sottolineano il legame profondo che unisce il teatro alla città di Milano e non solo.

Ospitando in esclusiva i concerti dei grandi protagonisti della musica, le anteprime internazionali dei più importanti spettacoli teatrali e le popolari puntate della trasmissione televisiva Zelig, Arcimboldi arriva al cuore di tutta Italia, diventando tempio dello spettacolo con una programmazione di prim’ordine.

Vent’anni indimenticabili, durante i quali abbiamo potuto condividere con tutto il nostro pubblico le emozioni regalate dai grandi artisti italiani e internazionali che, scegliendo il TAM, ne hanno consolidato il prestigio a livello mondiale.

TAM20 è un compleanno importante, un traguardo ragguardevole che desideriamo celebrare insieme al nostro pubblico, che è il cuore palpitante della nostra attività, con straordinarie iniziative che culmineranno con un weekend di open days il 22 e 23 gennaio tra concerti, corsi di danza e tanto altro.

