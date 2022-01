È travolgente il successo di X2, il primo disco di SICK LUKE uscito per Carosello Records (distribuzione Virgin/Universal) venerdì 7 gennaio.

Un riscontro che travalica i confini nazionali: il disco infatti è il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto, ottavo in Inghilterra (fonte Spotify).

In Italia, nelle prime 48 ore dalla release, le 17 tracce dell’album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche della TOP 50 ITALIA di Spotify e nella TOP 100 ITALY di Apple Music.

Al momento tutti i brani dell’album sono nella TOP 50 di tutti i servizi in streaming disponibili e 15 tracce hanno già superato il milione di streaming ciascuna.

Nella settimana di lancio, i servizi streaming hanno dedicato a Sick Luke le copertine delle loro maggiori playlist: New Music Friday e Plus Ultra (Spotify), Rap It (Apple Music) e Novità del Momento e Flow Italiano (Amazon Music).

La versione fisica di X2 è disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).

Tutte le versioni del fisico sono in vetta ai bestseller di Amazon.it

