Alesso & Katy Perry insieme per la hit “When I’m Gone”

È stato pubblicato l’attesissimo videoclip di “When I’m Gone”, il nuovo singolo di Alesso e Katy Perry. Il singolo è la prima collaborazione tra il produttore di musica dance nominato ai Grammy, Alesso e una delle popstar più famose del pianeta, Katy Perry.

La première del video è avvenuta durante l’intervallo del College Football Palyoff National Championship. Lo show sportivo, paragonabile al “Super Bowl” e alla UEFA Champions League, conta in media 30 milioni di spettatori ed è il più grande evento televisivo in diretta prodotto da Walt Disney Company.

Sono così felice dell’uscita di questo singolo. Abbiamo atteso un anno prima di condividerlo con tutti voi. Sono onorato di collaborare con Katy in un brano dance così fantastico e con ESPN che ci ha resi i primi artisti a mandare in onda la première di un videoclip musicale all’interno dell’intervallo del College Football Playoff National Championship. Ho amato lavorare con Katy e credo che il brano e il video siano superlativi – Alesso

Tutti sanno che quando si tratta dei miei videoclip mi piace valicare i confini e dare il meglio di me stessa per creare opportunità uniche per i miei fan. ESPN e il College GameDay hanno un posto speciale nel mio cuore. È stato bellissimo e naturale collaborare in questo progetto con Alesso ed essere i primi artisti a pubblicare un videoclip all’interno di un evento live su ESPN – Katy Perry

Fin dai primi secondi del brano, Alesso e Katy dimostrano di creare una chimica perfetta per le piste da ballo. Un inno da stadio costruito su un beat potente e su una melodia di pianoforte, in cui la voce radiante di Katy ammonisce con coraggio chi l’ha lasciata indietro.

