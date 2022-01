Venerdì 14 gennaio esce in radio e in digitale “RICOMINCIO DA ME”, il nuovo brano di VERONICA PERSEO, cantautrice sarda vincitrice nel 2019 della prima edizione del talent show Tali e Quali, spin off di Tale e Quale Show.

In “Ricomincio da me”, brano scritto con Marcello Balestra e Marco Baracchino, Veronica Perseo racconta la sua storia personale, quella di una donna che si è persa ed è alla ricerca di un suo posto nel mondo, la storia di una persona fragile che ha toccato il fondo ma che lotta ogni giorno per risalire e ricominciare, la storia di un’artista che affida il rumore del cuore alla musica e al mare, in grado di guarire, ascoltare e, onda dopo onda, trascinare via ogni incertezza. La storia di chi, per purificarsi, si è gettata nel freddo mare d’inverno.

Veronica Perseo, classe 1995, è una cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana. All’età di 10 anni inizia a studiare pianoforte e solfeggio al Conservatorio di Cagliari, dove si laurea nel 2018. Il suo percorso di formazione musicale, oltre al pianoforte, si basa sullo studio del canto moderno, della recitazione e della danza e su varie attività musicali formative.

www.facebook.com/veronicaperseoofficial

www.instagram.com/veronicaperseo

www.youtube.com/veronicaperseo

https://open.spotify.com/artist/43lVBRUvvXjZoxPSxZ7wan?si=q2PiQh2kQuao3bnvTagpCA

