Da ieri, mercoledì 5 gennaio, è in radio e in digitale “NUVOLA”, il nuovo singolo dell’architetto e musicista milanese LORENZO PALMERI estratto da “4 (CREDITI COSMICI DANCE FLOOR)”, il suo ultimo album disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

E’ online anche il video del brano visibile al seguente link: https://youtu.be/eez9AadIV1k.

“NUVOLA” è un brano che parla della speranza e della volontà che ogni individuo ha di cercare se stesso, di riconoscersi, di lottare, di sbagliare e di ricominciare.

In merito al video, prodotto da Altri Luoghi Comuni e ambientato sui colli di Castellania Coppi, nel Tortonese, Lorenzo Palmeri dichiara:«La sfida del video di “Nuvola” consiste nella sua apparente semplicità. Idealmente questo video potrebbe essere stato girato in qualsiasi posto in cui il cielo e la natura riescano ad incontrarsi così felicemente.

Tecnicamente abbiamo un unico punto di vista e un piano sequenza ininterrotto, simile a quello del cielo, che sembra immobile e, invece, non è mai lo stesso.

La sorpresa arriva grazie alla tecnica del “rotoscoping”: l’immagine viene scomposta e il risultato è un gioco di contrasto tra la semplicità della ripresa (una sorta di selfie realizzato con il cellulare) e la complessità della grafica, che rimarca il concetto espresso nel brano: “Ci sono strade che non riusciamo neanche ad immaginare”».

Con “4 (CREDITI COSMICI DANCE FLOOR)”, distribuito da iMusician Digital, l’architetto e musicista milanese racconta la vita di tutti i giorni con uno sguardo disincantato e profondo. L’album spazia tra differenti generi musicali e unisce le due anime dell’artista, musica e design, fornendo una visione multiforme dell’arte.

Questa la track-list di “4 (Crediti Cosmici Dance Floor)”: “Ghost In Translation”, “Collanine”, “La Rosa Rossa (Post Punk)”, “Crediti Cosmici”, “Labirinti”, “Semafori”, “Non Dimenticar”, “Nuvola”, “Tutte Le Strade Del Mondo” e “Nuvola (Lele Battista Slow Dance Version)”.

