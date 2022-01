Elio Germano porta in scena al Parenti “Così è (o mi pare)”

Così è (o mi pare) è una riscrittura per realtà virtuale di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Elio Germano, anche interprete di Lamberto Laudisi. È un progetto presentato da Fondazione Teatro della Toscana, Infinito Produzioni Teatrali, Gold Productions.

In un salotto dell’alta borghesia si sviluppa Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello che mette in discussione l’idea di “verità assoluta”: un intero paesino viene turbato dall’arrivo del signor Ponza e della signora Frola, un genero e sua suocera che sembrano raccontare versioni diverse di una stessa storia con “protagonista” la moglie e figlia, la signora Ponza. I cittadini non sanno più a chi e a che cosa credere, ma non possono smettere di indagare alla ricerca di una verità che, forse, non esiste.

Così è (o mi pare) cala il testo pirandelliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Lo spettacolo è stato infatti pensato per essere realizzato in realtà virtuale, un nuovo strumento tecnologico, tra cinema e teatro, in grado di porre lo spettatore al centro della scena. Tramite cuffie e visori il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale. Si apre così la possibilità di un’esperienza unica nel suo genere, utile alla finalità del racconto e alla riflessione sul tema pirandelliano di cosa sia reale e cosa sia vero.

La prospettiva è duplice: individuale e collettiva. Attraverso la visione simultanea, lo spettatore si trova immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma può scegliere lui dove e cosa guardare. Contemporaneamente, nello stesso spazio, altre persone fanno la sua medesima esperienza tanto che al termine è possibile confrontarsi rispetto a quanto visto e sperimentato. Esattamente come a margine di uno spettacolo teatrale o di un film.

Adattamento e regia Elio Germano

con Elio Germano, Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi, Ivo Romagnoli

e con la partecipazione di Isabella Ragonese e Pippo Di Marca

direttore della fotografia Matteo Cocco

sound design Gabry Fasano

costumi Andrea Cavalletto

scenografia Federica Francolini

make up design Dalia Colli

hair design Daniela Tartari

sound supervisor Luca Fortino

vr supervisor e final design Omar Rashid

aiuto regia Claudio Aloia

assistenti alla regia Martina Cavazzana, Rebecca Righetti

segretaria di edizione Carolina Marconi

operatore camera e post produzione Sasan Bahadorinejad

effetti speciali e post-produzione Cosimo Lombardelli

color correction Nazzareno Neri

microfonista Andrea Bruni

assistente costumista Eleonora Medolla

sarta Eleonora Sgherri

puppet Eugenio Casini

grafica Azzurra Giuntini

supporto logistico Sara Tonani

organizzazione Dario Costa

amministrazione Morena Lenti

produzione Fondazione Teatro della Toscana, Infinito Produzioni Teatrali, Gold Productions

prodotto da Pierfrancesco Pisani, Alessandro Mancini, Omar Rashid, Luca Fortino, Elio Germano

ORARI

lunedì 10 Gennaio h 19:30; mercoledì 12 Gennaio h 20:15; giovedì 13 Gennaio h 21:15; venerdì 14 Gennaio h 20:15; sabato 15 Gennaio h 20:15; domenica 16 Gennaio h 16:45; mercoledì 19 Gennaio h 20:15; giovedì 20 Gennaio h 21:15; venerdì 21 Gennaio h 20:15; sabato 22 Gennaio h 20:15; domenica 23 Gennaio h 16:45; lunedì 24 Gennaio h 19:30; mercoledì 26 Gennaio h 20:15; giovedì 27 Gennaio h 21:15; venerdì 28 Gennaio h 20:15; sabato 29 Gennaio h 20:15domenica 30 Gennaio h 16:45

PREZZI:

15€ + prevendita

Info e biglietteria:

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Teatro Franco Parenti

