Anche le repliche di sabato 8 gennaio alle ore 20.45 e domenica 9 gennaio ore 15.30 dello spettacolo de I Legnanesi al Repower di Assago (Mi). ‘Non ci resta che ridere’ non potranno andare in scena per un caso di positività Covid non ancora risolto.

“Sarà nostra cura fornire appena possibile, tramite i canali social, stampa, Ticketone.it e sito ufficiale, aggiornamenti sulla ripresa della programmazione e su date e modalità di recupero degli spettacoli non andati in scena”, spiega lo staff

Lo staff del Teatro Repower resta sempre disponibile per informazioni all’indirizzo info@teatrorepower.com e tramite i canali Facebook e Instagram.

Teatro Repower

