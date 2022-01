Dopo il successo della prima stagione, torna a grande richiesta lo spin off del baking show più amato della tv, nella versione dedicata ad una dolcissima gara di pasticceria tra coppie di congiunti: è “BAKE OFF ITALIA – DOLCI SOTTO UN TETTO”, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, in arrivo su Real Time con la seconda edizione da venerdì 7 gennaio alle 21.15.

A dirigere i lavori dei concorrenti, tra forni, lieviti e impastatrici, ritroviamo Flavio Montrucchio, questo mese alla sua seconda conduzione in prima serata su Real Time, insieme ai giudici più amati e temuti d’Italia: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Le 6 coppie di concorrenti che si cimentano nella gara provengono da tutta Italia e sono composte da parenti, fidanzati, amici che condividono la passione per la pasticceria e trovano in cucina la situazione perfetta per stare insieme, divertirsi e conoscersi meglio. Nel corso dei 5 episodi i pasticcieri amatoriali affrontano in ogni puntata una prova creativa e una tecnica, in cui testare non solo le abilità culinarie di ogni coppia, ma anche la capacità di fare squadra e lavorare insieme.

A lanciare ogni settimana la prima sfida saranno ospiti speciali sempre diversi, che controlleranno i concorrenti all’opera dispensando consigli per il miglior esito possibile, che verrà giudicato dai 3 ‘veterani’ di Bake Off Italia. Nella prima puntata saranno ospiti Nicola e Mario Fiasconaro, padre e figlio star della pasticceria siciliana, inventori di un panettone che è diventato un cult.

Quest’anno inoltre, a sorpresa, Flavio ha deciso di voler approfittare di ospiti e concorrenti per imparare anche lui a preparare qualche dolce: dalla sua postazione personale approfitterà della guida del “tutor” della settimana, per cimentarsi nella prova creativa. Si possono immaginare gli esiti di queste sue esplorazioni gastronomiche, ma con la paziente e coraggiosa Clelia accanto, forse riuscirà a stupire anche il più scettico!

Atmosfera rilassata e di famiglia, senza dimenticare di essere in gara, perché l’obiettivo è la finale e non c’è coppia in gara che non desideri arrivarci!

Come per la versione tradizionale del talent show, RADIO ITALIA è radio ufficiale anche di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI SOTTO UN TETTO”. L’emittente dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI SOTTO UN TETTO ” (5 episodi x 60’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le puntate saranno disponibili in anteprima su discovery+.

