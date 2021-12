Stasera a Striscia la Notizia sesto tapiro d’oro per Ilary Blasi dopo le sparate di Corona sulle foto nuda

«Ilary Blasi? A 16 anni veniva con la madre che mi portava il book con le sue foto nuda». Le “sparate” dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona non sono andate giù alla conduttrice e showgirl, che stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) riceve da Valerio Staffelli il sesto Tapiro d’oro in carriera.

«Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…», scherza Blasi, che in diretta davanti all’inviato di Striscia telefona alla madre Daniela. «Io Corona non l’ho mai visto in vita mia», aggiunge la signora e chiude così la questione.

TWITTER @Striscia – INSTAGRAM @striscialanotizia – FACEBOOK @Striscia

SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA

www.striscialanotizia.mediaset.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia