Sabba: da oggi è disponibile il nuovo singolo “Comete”

È disponibile da oggi, mercoledì 15 dicembre, su tutte le piattaforme digitali “Comete” (Artist First), il nuovo singolo di Sabba. Proprio con questo brano l’artista si è classificato al terzo posto della XIII edizione di NYCANTA, il Festival della Musica Italiana di New York, la cui finale tenutasi presso lo storico jazz club milanese Blue Note andrà in onda su RAI ITALIA il prossimo 29 e 30 dicembre in prima serata.

Tra i protagonisti dello show condotto da Enrico Ruggeri anche Fausto Leali, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, Paolo Vallesi, il direttore artistico di Radio Norba e presentatore di “Battiti Live” su Italia 1 Alan Palmieri, il comico e inviato di “Striscia la Notizia” Sasà Salvaggio, Alessandro Casillo e tanti altri.

Con “Comete” Sabba, che attualmente figura nel Muro dei 100 giudici di All Together Now, il talent musicale di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, vuole immortalare la fotografia di un uomo solo che si racconta tra fumo e rabbia mentre raccoglie i pezzi di un sentimento unilaterale.

“Comete” è la fine e l’inizio di una passione, l’istantanea di chi ha dedicato tempo e sforzi alla persona sbagliata per autolesionismo volontario.

Il brano, frutto della collaborazione con Mauro Spenillo (musica), Luigi Sica (testo) e Ciro Barbato (arrangiamenti), vede al sax Daniele Sepe, alla tromba Gianfranco Campagnoli, alla chitarra Diego Leanza, al basso Corrado Calignano, al trombone Mario Tammaro e alla batteria Fabio Malfi.

Questo è sicuramente un momento d’oro per Sabba che tra le tante cose lo scorso 7 dicembre, presso la Sala Palatului di Bucarest, si è esibito insieme ai TheSuper4, con i quali nella scorsa edizione ha conquistato XFactor Romania arrivando in finale.

Spotify:https://open.spotify.com/album/1q25PzF2qo8folGzBaCa55?si=xIofC8GbRnWgzJNf4EGcQA

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia