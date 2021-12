La rete dei Comuni, il supporto bipartisan dei rappresentanti del territorio e l’impegno e attenzione di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Serravalle hanno consentito di mettere a segno un risultato importante per la viabilità sovra-comunale.

Si tratta della realizzazione del progetto di interconnessione est/ovest Bollate – Paderno – Cormano – Novate Milanese, interrotta dalla Conferenza dei servizi nel 2013 e che ora Regione Lombardia ha previsto di finanziare con l’impegno di spesa nel Bilancio di Previsione 2022/24.

Il progetto torna realizzabile dopo altri due interventi importanti per il nostro territorio: la riqualificazione della ex Strada Provinciale 46 connessa al sistema autostradale Rho – Monza e la realizzazione della complanare alla ex SP 46, futura A52.

Previsti e realizzati questi interventi non poteva non tornare attuale e necessario il ripristino della connessione est/ovest come hanno sostenuto e promosso i quattro sindaci dei Comuni interessati, Francesco Vassallo di Bollate, Daniela Maldini di Novate Milanese, Ezio Casati di Paderno Dugnano e Luigi Magistro di Cormano. Il progetto ha avuto il supporto del Consigliere regionale Pietro Bussolati, del Sottosegretario di Regione nell’ambito del Sistema dei Controlli (e già sindaco di Paderno Dugnano) Marco Alparone e dell’Assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Carla Maria Terzi.

“Un risultato importantissimo per il nostro territorio e per lo snellimento della sua viabilità – commentano i Sindaci. E’ il risultato di anni di battaglie e di confronti continui e serrati che trova attuazione grazie alla rete di sostegno super partes che ha visto coinvolti, oltre a noi Sindaci direttamente interessati, anche le autorità regionali di appartenenza politica diversa, unite nella bontà di un progetto indispensabile per il territorio, in cui tutti abbiamo voluto credere”.

