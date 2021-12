Da venerdì 3 dicembre, in radio e in digitale “Perdersi per Sempre” (https://distrokid.com/hyperfollow/erminiosinni/perdersi-per-sempre-2), il nuovo brano del cantautore ERMINIO SINNI, vincitore della prima edizione di The Voice Senior.

Scritto interamente da Erminio, “Perdersi per Sempre” è un susseguirsi di suggestioni e immagini che rimandano a quella sensazione di piacere dell’anima che si prova quando si è innamorati, perdendosi insieme in un’altra dimensione.

«“Perdersi per Sempre” – racconta l’artista – è quella sensazione misteriosa di essere immersi nel “qui ed ora” e allo stesso tempo volare tra le stelle del cielo come “I ragazzi che si amano” di Prévert, che “non ci sono per nessuno”. Una sensazione di pace e di potere immenso che nasce nel momento in cui due anime iniziano ad amarsi… Chi non l’ha provata ha mancato l’essenza della vita».

Erminio Sinni nasce a Grosseto il 5 febbraio 1961. Inizia a 12 anni lo studio del pianoforte, e a 18 si trasferisce a Roma dove suona e canta nei locali più noti della Capitale. Nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo nelle vesti di autore del brano “Tutti i cuori sensibili” di Stefania La Fauci.

L’anno seguente si piazza al 4° posto al Nuovo Cantagiro e nel 1991 viene chiamato dall’Ambasciatore Peter Secchia per suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l’ambasciata americana di Roma.

Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante che gli produce la canzone “L’amore vero”, con cui Erminio partecipa al 43° Festival di Sanremo nella sezione Novità aggiudicandosi il 5° posto.

