Mi sono emozionato, ho pianto e non mi vergogno sia successo

E’ successo ieri sera, ma tutto è partito dalla notte tra sabato e domenica. Mi sono addormentato ascoltando musica, generalmente mi bastano dai 45 secondi ai due minuti, per addormentarmi profondamente. Eppure dopo poco mi sono svegliato.

Nessun rumore o simili. Sono stato svegliato da una musica e una voce, che ho trovato semplicemente meravigliosi e mi hanno portato ad aprire un occhio. YouTube mi ha proposto un pezzo di America’s Got Talent 2021 e lei, la cantante mi ha semplicemente affascinato: la sua voce, il suo sorriso, i suoi occhi, la sua eleganza, femminilità e grazie nel modo di cantare.

Con un sorriso di totale benessere, ho lasciato che Morfeo tornasse a prendermi per continuare insieme il percorso iniziato probabilmente da mezz’ora.

Mi sono poi svegliato presto per un evento organizzato e sono rientrato a casa, con la voglia di riascoltare quella canzone, le sue note e la voce dell’interprete che era “apparsa nei miei sogni”.

L’ho trovata e ho letto di lei. E’ una storia che non vorrei mai leggere, di quelle che fanno male al cuore, di quelle che ti fanno anche arrabbiare per quando il mondo, l’universo o chissà chi, sia ingiusto. L’ho riascoltata con un senso di rabbia iniziale che poi si è trasformato in una grande emozione con tanto di lacrime.

Lei si chiama Jane Marczewski, in arte Nightbird ed è nata in Ohio, ha 31 anni e purtroppo è malata. Un grave tumore al seno l’ha colpita e nonostante al Talent sia andata direttamente in finale, nora si è ritirata per motivi di salute. Il cancro ha invaso anche la spina dorsale e il fegato della giovane donna.

E quello che mi ha commosso ancora di più è che non si è mai comportata da vittima, fintanto che le sue parole mi hanno toccato. “Ho il 2% di possibilità di sopravvivere e il 2% non è zero. E’ qualcosa”.

Tra le mille emozioni, per quello che possa fare, continuerò con il mio contributo alla prevenzione del tumore al seno, che ho iniziato nel 2016 con la mostra “Da quanto non lo fai?”. Il mio impegno è quello di portarla ovunque possibile, perché ogni volta che, specie una persona giovane, ci lascia, è una sconfitta per tutti.

Quello che ho scritto è reale, dal mio sonno, alle mie lacrime, dalla sua melodia alla sua realtà.

Con molta delicatezza, riporto il link per ascoltarla, magari , non piace solo a me.

Con sincerità,

Davide Falco

Video

