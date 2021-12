Sono disponibili in radio e in digitale “ONE WISH ONLY” ed “È NATALE” (Fame Art, distribuiti da Agora Digital Music), i nuovi brani dedicati al Natale della giovane artista Natalia Moskal

È online il videoclip del brano “One wish only” visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=MlU1K0hr4yU

Il videoclip, diretto da David Ziemba e prodotto da Fame Art e Mind Productions, mostra un’esibizione dell’artista davanti a una platea senza pubblico e circondata da foto della sua infanzia. Così come il brano, anche il video è velatamente malinconico, l’assenza del pubblico, infatti, rappresenta una dolorosa solitudine e le foto ricordano i momenti felici del passato con le persone care.

“ONE WISH ONLY” (https://bit.ly/3DRXmDr), scritta dalla stessa Natalia Moskal e composta dal produttore Jan Stoklosa, è una canzone che rievoca l’atmosfera natalizia grazie alle sonorità raffinate del pianoforte e alla voce avvolgente e cristallina dell’artista.

Il brano parla dell’importanza degli affetti familiari e degli amici, che rappresentano i regali più importanti che si possano desiderare non solo a Natale, ma tutti i giorni.

L’artista, inoltre, ha voluto omaggiare la musica italiana con la cover del brano di Mina del 1988 “È NATALE” (testo di Valentino Alfano e Massimiliano Pani), una canzone dal testo particolare che affronta l’argomento del Natale in modo cinico e meno convenzionale (https://bit.ly/3dMPt7K). Entrambi i brani sono stati registrati con strumenti dal vivo senza utilizzare alcun sample elettronico.

«I brani che ho voluto cantare per questo Natale hanno due testi molto diversi tra loro – afferma la cantante Natalia Moskal – “One wish only” ha un testo malinconico che vuole dare un senso di speranza. Questo periodo mi ha insegnato che dovremmo celebrare i momenti che trascorriamo con i nostri amici e con le nostre famiglie tutti i giorni e non solo a Natale. Il messaggio che vorrei trasmettere con questa canzone è che dovremmo essere felici con ciò che abbiamo e apprezzare tutti i giorni le persone che ci circondano. Invece, la cover di Mina “È Natale” è un brano un po’ cinico, ma secondo me, nello stesso momento molto speciale».

http://facebook.com/NataliaMoskalOfficial/

https://www.instagram.com/natalia.moskal/?hl=pl

https://www.youtube.com/channel/UCE8HM2uLYAurIQc4lUGFy8g

