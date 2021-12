Giorgia Vecchini accompagnerà il pubblico in un tour guidato all’interno della mostra Manga Heroes – da Osamu Tezuka ai Pokémon (organizzata da J-Pop), in qualità di esperta di Anime e Manga e cultura pop, che ha attivamente contribuito alla realizzazione della mostra prestando circa 200 fra i pezzi esposti.

La collaborazione è nata dalla volontà dell’ideatore della mostra Jacopo Costa Buranelli, di J-Pop. L’appuntamento è sabato 11 dicembre, a Milano, alla Fabbrica del Vapore, in due appuntamenti pomeridiani da un’ora e mezza ciascuno, alle 15 e alle 17.

La mostra racconta 50 anni di storia dell’animazione giapponese – da Osamu Tezuka ai Pokémon – accomunata dal fil rouge del tema della trasformazione; sia essa intesa come cambiamento (l’eroe che da ragazzo normale diventa il pilota di un super robot, la bambina che con i poteri magici si trasforma in un’ avvenente teen idol etc), sia come trasposizione: pensiamo ai grandi classici della letteratura occidentale per ragazzi (La Piccola Principessa, Senza Famiglia-Remi, Pollyanna etc) da cui sono state tratte versioni animate di successo.

Si parlerà di evoluzione (Pokémon) , ma anche di trasformazione di genere ( dalla Principessa Zaffiro a Lady Oscar a Ranma), fino ad arrivare a prodotti più recenti in cui la questione del cambiamento di genere è molto presente.

Sotto questo grande cappello ci sarà posto per tanti prodotti celebri nell’infanzia e adolescenza della generazione X ma anche tante novità: insomma gli adulti faranno un emozionante salto indietro nel tempo e riscopriranno i propri beniamini dell’infanzia e i giovani genitori potranno raccontare ai figli i miti dei loro anni e perché sono stati importanti (non mancano teche immense dedicate ai vari robot, ai sentai – eroi tipo Power Rangers-, dai Cavalieri dello Zodiaco alle ragazze magiche degli anni 80- Creamy, Magica Emi… fino alla sempreverde Sailor Moon, fresca di reboot con la serie Crystal).

Ma sarà anche un’occasione per i più giovani di incontrare i propri eroi attuali: da Naruto a Demon Slayer, da Tokyo Ghoul fino a riconciliarsi idealmente con un mito che accomuna indistintamente varie generazioni: Dragonball).

Il contributo di Giorgia Vecchini a questa esposizione è piuttosto corposo. L’artista ha infatti prestato circa 200 pezzi provenienti dalla propria collezione personale. La maggior parte arriva dalla collezione personale dedicata all’Incantevole Creamy (collezione della quale Giorgia detiene il Guinness World Record) e in generale alle altre Majokko degli anni 80 (Magica Emi, Evelyn, Sandy dai 1000 colori e altre), ma anche tantissimo materiale su Sailor Moon (specialmente action figure e oggetti magici).

Ha inoltre prestato anche un costume cosplay di Fujiko Mine (Lupin 3) e contribuito con numerosi props, poster in formato B2, tutti rigorosamente made in Japan, cell (rodovetri in acetato con i frame con i disegni originali del cartone animato), ma anche vinili sia Lp che 45 giri, settei ( schizzi con gli studi dei personaggi) originali, artbook, statue e tanto altro.

info e biglietti: mangaheroes.it

inserendo il codice GIORGIAVECCHINI si pagherà il biglietto solo € 10,00

e si potrà partecipare al tour guidato (fino a esaurimento posti)

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

Manga Heroes. Da Osamu Tezuka ai Pokémon

9 ottobre 2021 – 2 gennaio 2022

Fabbrica del Vapore, Spazio Ex-Cisterne,

Via Giulio Cesare Procaccini, 4, MILANO

