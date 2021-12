“Endedip” Il nuovo singolo di Stefano Santoro

“Questo brano rappresenta infinite chiavi di lettura universali, grazie alle quali ognuno può trovare e scoprire la sua verità…”. Così, Stefano Santoro apre un nuovo capitolo della sua carriera artistica con il nuovo singolo “endedip,”, disponibile da ieri 22 dicembre in radio e in tutti i Digital Stores.

Attraverso questa canzone inedita, il cantautore ci lascia liberi di dare l’interpretazione che riteniamo più adatta alle parole del brano. Ci svincola dalla solita cornice interpretativa, spesso statica e spigolosa, consentendoci di guardare attraverso una finestra trasparente.

In questo modo, possiamo lasciare che i nostri pensieri e le nostre sensazioni si esprimano al massino della loro potenza, unendosi in una danza finalizzata al raggiungimento del benessere personale. Si tratta, dunque, di un viaggio alla ricerca della propria verità individuale, piuttosto che universale.

… rispetta le stagioni e gli addii / e fa di tutto per far si che non sia solo un’altra canzone / ricorda ogni momento l’idea tienila stretta con te / non farla andare via dalla mente, punta al sole…

Testo, musica e arrangiamento sono stati curati e prodotti interamente da Stefano Santoro. Il brano, invece, è stato registrato, mixato e masterizzato da Flavio Bargna presso la Paf Lab di Sesto San Giovanni.

Un ringraziamento speciale va al suo amico e collaboratore Daniele Piazza che è riuscito a comporre ciò che il cantante aveva in mente per la copertina.

https://www.paflab.com

