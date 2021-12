Domenica 26 dicembre, Italia 1, in seconda serata, celebra l’anno che sta per concludersi con lo speciale “Emozioni di sport – 2021”, il racconto di questo irripetibile anno di sport per l’Italia, attraverso i momenti più forti che lo hanno caratterizzato, con i fatti e personaggi più rilevanti.

Quello che sta per finire rimarrà nella storia come l’anno dei record per lo sport italiano che ha dominato in ogni disciplina.

A partire dal trionfo agli Europei con la Nazionale di calcio di Mancini che ha battuto ai calci di rigore l’Inghilterra a Wembley, passando per la finale di Wimbledon giocata da Matteo Berrettini, fino alle straordinarie Olimpiadi di Tokyo dove gli azzurri hanno conquistato 40 medaglie, frutto di 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

Tra queste, una menzione speciale non può non andare per i due eroi dell’atletica leggera, Marcell Jacobs, oro nei 100 metri corsa e nella staffetta 4×100, e Giammarco Tamberi, che è salito sul gradino più alto del podio nel salto in alto.

Al centro dello speciale anche la celebrazione per due leggende del nostro sport che hanno terminato le loro carriere: Federica Pellegrini e Valentino Rossi.

Lo speciale andrà in onda anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e in replica venerdì 31 dicembre, in prima serata, sul canale 20.

Italia1

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia