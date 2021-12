Valentina Tioli: l’artista sarà tra i protagonisti del Concerto di Natale in onda su Canale 5 il 24 dicembre 2021

Valentina Tioli si è aggiudicata il Christmas Contest andato in onda nella giornata di ieri su Tv2000, col brano “Se tu sei con me” che sarà in radio a partire da domani 24 dicembre.

Il brano “Se tu sei con me” (Senza Dubbi) racconta di quanto sia meraviglioso dare e ricevere sostegno, aiuto e conforto alle persone a noi più care, specialmente nei momenti più bui, in cui si cade, magari in silenzio, proprio come fa la neve e, quando ciò accade spesso non se ne accorge nessuno, tranne chi ci è davvero vicino.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: «Spero che la mia canzone riesca a trasmettere la stessa emozione che provo io cantandola e i valori in cui credo. Conoscere Papa Francesco, vincere il Christmas Contest come miglior musica e cantare al Concerto di Natale in Vaticano, sono esperienze che mi arricchiscono umanamente e artisticamente. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il mio magico team composto dal super talentuoso producer Francesco Terrana e dal mitico manager Giancleofe Puddu. Siamo davvero felici di aver contribuito a fare del bene tramite la nostra musica”.

IG: https://www.instagram.com/valentina_tioli/?hl=it

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/TheVale315

FACEBOOK: https://www.facebook.com/valentinatioliofficial/

TIKTOK: www.tiktok.com/@valentynat

