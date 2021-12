Coma_Cose – Vr Live Experience

Dal 22 dicembre per la prima volta in Italia i fan potranno rivivere l’emozione del live al Castello Sforzesco di Milano in realtà virtuale grazie al visore 360 diventando anche i proprietari di un pezzo di concerto in nft

COMA_COSE – VR LIVE EXPERIENCE, il concerto registrato in data 03.09.21 al Castello Sforzesco di Milano, sarà disponibile dalle ore 20:00 del 22.12.21 sulla piattaforma di streaming interattiva A-LIVE. L’evento digitale è un prodotto in tiratura limitata di 1000 pezzi, a ognuno dei quali corrisponde un NFT destinato a ciascun acquirente.

A-LIVE – la prima piattaforma italiana di live streaming – e il duo Coma_Cose, una delle band più amate e innovative del panorama italiano, danno vita ad un esperimento innovativo, nato dall’unione tra fisico e il digitale, capace di aumentare il linguaggio creativo degli artisti e di suscitare emozioni nuove e uniche al pubblico. Per la prima volta, nella storia dell’intrattenimento dal vivo, sarà possibile vivere due universi paralleli: quello fisico in presenza e quello aumentato nel digitale.

Il biglietto per COMA COSE – VR LIVE EXPERIENCE, acquistabile su TicketOne, consiste in un codice univoco per accedere allo streaming e in una Special BOX da collezione completa di visore VR per guardare il concerto a 360°, poster della band e braccialetto con QR code per entrare nel vivo del concerto e accedere al proprio NFT.

Il prezzo del ticket è di € 49,90.

Ogni acquirente del biglietto, infatti, diventerà possessore di un pezzo del concerto in formato NFT, un’occasione imperdibile per i fan di possedere un’opera d’arte collettiva e da collezione che nel tempo acquisterà enorme valore, come un quadro o una statua.

I fan dei Coma_Cose grazie a questa esperienza verranno proiettati direttamente sul palco e saranno immersi nel concerto come mai prima d’ora grazie alla Realtà Virtuale: gli basterà indossare il visore VR che percepisce i movimenti della testa e sposta l’immagine di conseguenza, catapultando i fan in un oceano di nuove emozioni da esplorare. I Coma_Cose e Asian Fake la loro label, con questa partnership si confermano pionieri nella sperimentazione e nella ricerca di nuove forme ibride di creatività.

Per acquistare il biglietto di COMA COSE – VR LIVE EXPERIENCE vai su TicketOne. Per avere informazioni sulla spedizione e le tempistiche della Special BOX è possibile contattare info@alivemusic.tv; per assistenza sulla piattaforma (registrazione, codice, concerto ecc.) l’indirizzo email a cui scrivere è support@alivemusic.tv.

