 #Bikerxmas is coming! Christmas Gift Card per motociclisti

#Bikerxmas is coming! Dalla scuola di guida sicura su due ruote arrivano le proposte regalo per i motociclisti

A volte, i regali migliori non sono impacchettati e infiocchettati: BikerX, scuola motociclistica di guida sicura, propone le gift card esperienziali per gli appassionati delle due ruote. E per i biker che nemmeno a Natale vogliono rinunciare allo stile è disponibile la Sweater BikerXmas Edition in edizione limitata

A Natale siamo tutti più buoni… ma anche più biker! Se fra i vostri affetti c’è un centauro o, perché no, una centaura che si merita un regalo speciale, ma non volete ripiegare su un banale portachiavi, anche quest’anno ci pensa BikerX a salvare la situazione. Dalla scuola di guida sicura, infatti, arrivano le gift card a tema #BikerXmas per tutti gli appassionati del mondo delle due ruote: un regalo pensato ed “esperienziale” per contribuire a realizzare i sogni di amici, parenti e partner motociclisti (o aspiranti tali).

“Regalare un’esperienza si rivela sempre una scelta vincente, soprattutto in un momento storico come quello presente in cui, volenti o nolenti, tutti noi abbiamo imparato a non dare per scontati i momenti in cui ci dedichiamo a un’attività che ci appassiona e ci fa sentire liberi come andare in moto – commenta Eliana Macrì, founder di BikerX – per questo motivo, anche quest’anno abbiamo offerto la possibilità di acquistare e personalizzare dei voucher, la Turbo Card e la Flame Card, direttamente sullo shop online di BikerX. Oltre a essere un bel pensiero, anche tutta la procedura, che evita code e assembramenti nei negozi, è semplice e veloce”.

Ma cosa offrono nel dettaglio le gift card natalizie di BikerX? La Flame Card è il regalo perfetto se volete lasciare al fortunato biker che la riceverà in dono la scelta di come spendere il buono, se in capi, accessori o corsi targati BikerX. Il voucher, infatti, è spendibile su tutto il sito e permette di scegliere fra diversi importi. Se invece volete mettere sotto l’albero un’emozione indimenticabile, con la Turbo Card potrete regalare una giornata di corso al Campo Prova dell’Autoscuola Gatti a Reggio Emilia. Qualsiasi sia il livello del motociclista che riceverà il voucher, principiante, avanzato o esperto, gli istruttori BikerX certificati FMI saranno pronti ad accoglierlo per una giornata all’insegna del divertimento e della sicurezza in sella. Entrambe le gift card sono acquistabili e personalizzabili in pochi click e hanno una valenza di dodici mesi.

E per chi preferisce ripiegare su un regalo più concreto, la soluzione è la Sweater BikerXmas Edition: una felpa calda e avvolgente da sostituire al tradizionale “maglione brutto”, perfetta per combattere le temperature del periodo e rimanere in tema con l’atmosfera festiva, ma senza rinunciare allo stile biker. La Sweater BikerXmas Edition, acquistabile anch’essa sullo shop online di BikerX, è in edizione limitata e disponibile nelle taglie dalla XS alla XL.

