“Coca”, il nuovo singolo del duo Bautista

Bautista, il duo formato dal produttore italiano Machweo e dal cantante peruviano 999asura, pubblica venerdì 10 dicembre il nuovo singolo “Coca” (Carosello Records/The Orchard).

Il brano anticipa l’album d’esordio “Emoton”, in uscita venerdì 14 gennaio e già disponibile in presave. Un progetto discografico unico nel suo genere, il cui titolo rimanda e racchiude l’essenza della musica che il duo stesso ha creato.

Machweo e 999asura sfatano il mito di reggaeton da “hit estiva”, facendo confluire in un nuovo genere musicale l’essenza originaria della latin music, in particolar modo quella del Perù, unitamente a una narrazione emotiva e carica di intensità, che per tematiche e contenuti si rifà al genere Emo.

L’annuncio giunge a poche settimane dalla pubblicazione del brano “Callao”, con cui i due artisti, portavoce del genere musicale “Emoton”, hanno scelto di diventare narratori erranti di una storia sui generis, che ha come finalità ultima estendere sempre di più quell’immaginario che loro stessi hanno creato e diffondere il messaggio su cosa per loro voglia dire realmente “scrivere musica”.

Traendo ispirazione dagli shōnen, i “viaggi dell’eroe” della cultura dei manga giapponese, Machweo e 999asura hanno quindi intrapreso un percorso di crescita interiore intenso, sorprendente e carico di significato, imprescindibile per comprendere nella sua totalità l’universo caleidoscopico di immagini e suoni da cui trae linfa vitale la loro arte.

Se “Callao” ha costituito la prima tappa del viaggio – la “consapevolezza” – con “Coca” si giunge a quella del “conflitto”, con gli altri ma soprattutto con sé stessi. Una fase forse più impegnativa da superare, che porta a scontrarsi con i propri demoni interiori ma che è necessaria al fine di migliorare, crescere e proiettarsi verso la realizzazione personale.

Nel brano è come se il sound curato nei minimi dettagli di Machweo, unito alla voce ipnotica di 999asura, trasportasse l’ascoltatore nelle affollate e caotiche strade di Bogotà citate nel testo, all’instancabile ricerca della persona per cui si sta come “un pazzo senza dignità”, in una sorta di astinenza sentimentale che irretisce e al contempo porta a girovagare senza meta nei meandri dei propri ricordi.

