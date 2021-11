La startup, insieme a NSA Group e Demetrio Albertini Srl, organizza il 1° torneo della storia della nuova categoria FIP GOLD che coinvolge i livelli più alti della classifica unificata FIP – WPT, accogliendo così tutti i migliori atleti del ranking mondiale. “Essere stati scelti come partner per un evento così importante è un notevole passo in avanti per la nostra azienda”, afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club.

Dalla realizzazione del primo club temporary alla partnership per un evento sportivo di fama internazionale, Z Padel Club, startup innovativa e sostenibile, scende in campo in veste di co-organizzatore del 1° torneo della storia della nuova categoria FIP GOLD. Si tratta di una manifestazione, appartenente al circuito dell’International Padel Federation (FIP), a cui prenderanno parte i più forti giocatori del ranking mondiale. Le prime fasi, in programma dall’1 al 2 novembre, si terranno presso i campi di City Padel Milano, situati in zona City Life, mentre, la competizione entrerà nel vivo dal 3 al 7 novembre in piazza Città di Lombardia, ai piedi del Palazzo della Regione. All’interno di quella che è la piazza coperta più grande d’Europa, è prevista l’installazione di un campo centrale con ai lati aree hospitality e lounge destinati agli sponsor. Al fianco di Z Padel Club, sempre in veste di co-organizzatori, ci saranno NSA Group e Demetrio Albertini Srl.

“Siamo stati scelti dalla FIP come partner di uno dei tornei più importanti del panorama internazionale. A pochi mesi dal lancio della nostra attività, siamo riusciti a diventare una delle realtà di spicco del nostro settore: il club temporary di piazza Gae Aulenti è stato solo il primo passo di un lungo percorso di crescita e sviluppo – afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club – L’evento di Milano è un appuntamento unico nel panorama internazionale perché verranno coinvolti solo i migliori giocatori di padel al mondo e la manifestazione in sé sarà arricchita anche da ulteriori appuntamenti collaterali. Si tratta del torneo Sponsor PRO-AM, in cui i manager delle aziende sponsor potranno giocare insieme ai professionisti partecipanti, e la Exhibition Cup, dedicata invece alle icone dello showbiz e dello sport appassionate di padel. Sia come disciplina sportiva sia come mercato, il padel sta continuando a crescere senza freni e noi di Z Padel, in quanto azienda del settore, puntiamo a essere e saremo sempre più centrali in questo percorso di crescita”.

https://zpadelclub.com/

