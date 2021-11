Esce venerdì 3 dicembre “Materia (Terra)” l’album che segna l’inizio del nuovo progetto discografico declinato in tre album di Marco Mengoni

Cambia un uomo

Esce oggi il videoclip ufficiale del singolo

prodotto da MACE e Venerus

https://youtu.be/or8XEH0e-fU

Nell’estate 2022 per la prima volta Marco Mengoni live negli Stadi

19 giugno stadio San Siro – Milano

22 giugno stadio Olimpico – Roma

È MATERIA (TERRA) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e da oggi in pre-order, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.

MATERIA (TERRA) è l’inizio del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua l’unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

MATERIA (TERRA) affonda note, parole e pensieri in un terreno che è base del rapporto del cantautore con le origini della musica, attraverso le immagini che accompagnano il suo quotidiano.

MATERIA (TERRA) è stato anticipato da Cambia un uomo, il nuovo singolo di Marco Mengoni uscito il 29 ottobre, un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel e caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile.

Il videoclip ufficiale di Cambia un Uomo, disponibile da oggi (https://youtu.be/or8XEH0e-fU) e diretto da Roberto Ortu, segue questa stessa tensione emotiva e costruisce una narrazione intima e al contempo in continua evoluzione, dall’immersione iniziale nei ricordi d’infanzia e più personali di Marco (su cui sono proiettate foto di famiglia e del suo passato), ai tanti personaggi che appaiono all’esterno della teca in cui Mengoni si trova rinchiuso e che punteggiano l’evoluzione della canzone.

In Cambia un uomo, su un tappeto dal sound anni ’60 e l’andamento tipico dell’R&B, la voce di Mengoni appoggia con morbidezza e potenza al tempo stesso una riflessione, una preghiera, una confessione.

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi

