Questo weekend il 17 volte vincitore GRAMMY Sting ha dato inizio a Las Vegas alla sua prima residency al The Colosseum at Caesars Palace con lo spettacolo “My Sogs”.

Prodotto dalla Cherrytree Music Company, Live Nation e Caesars Entertainment, “My Songs” raccoglie un compendio delle canzoni più amate di Sting con riferimenti visuali dinamici ad alcuni dei suoi video più iconici.

Il musicista inglese ha regalato ai suoi fan un concerto evento con brani che hanno attraversato la sua illustre carriera come “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Every Breath You Take” e tante altre canzoni adorate dai fan, oltre a diversi inediti tratti dal suo prossimo album, “The Bridge”, che uscirà il 19 novembre.

Accompagnato da una band di cinque elementi tra cui Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere) e Shane Sager (armonica), e dalle coriste Melissa Musique e Gene Noble, con un set e video design creato da 59 Productions, Sting porterà avanti la residency di “My Songs” fino al 13 novembre e la riprenderà a giugno 2022.

I biglietti per gli spettacoli di giugno 2022 sono ora in vendita e possono essere acquistati al link www.ticketmaster.com/stingvegas.

Mancano pochi giorni intanto all’uscita del nuovo album di Sting “The Bridge”, che sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali dal 19 novembre (https://sting.lnk.to/TheBridgePreorder).

“The Bridge”” mette in mostra la profilica e varia abilità cantautorale di Sting: nuovi brani che riassumono gli stili e i generi differenti esplorati dal cantautore inglese nella sua impareggiabile carriera.

“The Bridge” racconta di uno Sting che si trova a riflettere sulla perdita personale, la sepazione, l’interruzione, il confinamento e uno straordinario tumulto sociale e politico.

L’album esplora una moltitudine di concetti e temi, rappresenta quel duraturo e in costante evoluzione legame tra idee, culture, continenti, i due argini del fiume.

È anche una rotta verso il passato; così è stato che Sting si è trovato a ripensare alla musica e i luoghi che hanno formato le sue fondamenta, tanto da essere incastonati nel suo DNA.

“The Bridge” verrà pubblicato in Italia in molteplici formati tra cui CD Standard (10 brani), CD Deluxe (13 brani), vinile standard nero (10 brani) Vinile bianco in esclusiva per il D2C Universal Music (10 brani)

Questa la tracklist completa:

1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)

