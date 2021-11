Nell’ambito dell’intervento di riqualifica della SP46 Rho-Monza, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. comunica che dal 12 al 15 novembre 2021 verrà parzialmente chiusa al traffico la SP ex SS35 Milano-Meda, per consentire le prove di carico sul viadotto a scavalco della strada provinciale, prove propedeutiche al collaudo del viadotto stesso.

Più in dettaglio, a partire dalle ore 23.00 di venerdì 12 novembre alle ore 5.00 di lunedì 15 novembre, verrà disposta la chiusura al traffico in entrambe le carreggiate, nord e sud, della SP ex SS35 Milano-Meda nel tratto interessato, nonché la chiusura dei rami dell’interconnessione A52/SP ex SS35 in entrata da Meda per la carreggiata sud della A52 (direzione A1-Bologna) e in uscita dalla carreggiata nord della A52 (direzione Milano). Gli utenti potranno seguire i percorsi alternativi su viabilità ordinaria nei comuni di Paderno Dugnano e Cormano, riportati nello schema allegato.

Le attività di collaudo del viadotto, opera con caratteristiche strutturali e dimensionali particolarmente complesse, si svolgeranno con il contributo del Politecnico di Milano e saranno propedeutiche all’apertura al traffico, in entrambe le direzioni, del primo tratto della Rho Monza riqualificata, prevista per l’inizio del 2022.

