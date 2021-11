L’artista multiplatino regina delle classifiche radio Sophie and The Giants unisce le forze al DJ e producer da Grammy Benny Benassi e all’hitmaker Dardust per il nuovo esplosivo singolo “Golden Nights”, disponibile in tutte le piattaforme digitali (https://vir.lnk.to/goldennights ).

Per la prima volta le radio italiane hanno avuto un’anteprima di ben 3 settimane: il singolo, infatti, è stato presentato in esclusiva radiofonica con 3 settimane di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale ed è già tra le 20 canzoni più programmate in Italia.

Un brano di pura energia ed evasione, “Golden Nights” è un invito intrigante ad inseguire la vita, a lasciarsi travolgere intensamente dal momento, specie quando si è in compagnia di qualcuno di speciale.

“Volevo che questa canzone aiutasse le persone a dimenticare il mondo che le circonda” spiega Sophie, l’artista rivelazione dell’anno. “Riguarda quei momenti in cui l’unica cosa che conta sei tu e l’altra persona.”

Curiosa, inoltre, la genesi della canzone: “Golden Nights” nasce infatti dall’idea di “Without You”, la ballata più intimista contenuta nel precedente album “S.A.D. Storm and Drugs” di DARDUST, e “step by step è diventato un brano electro pop, con il riff di piano che apre ad una dimensione magica, impreziosita dalla voce unica e dal song writing di Sophie and The Giants”.

Sophie and The Giants partirà per un tour europeo nel 2022, che farà tappa anche a Milano il prossimo 9 Aprile 2022.

Per maggiori informazioni:

