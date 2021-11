Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan presentano “45 anni di anarchia punk” con Silvio Capeccia e Fulvio Muzio (Decibel), Glezos e Wilco (Rats), Stefano Gilardino

mercoledì 17 novembre – ore 22:30 Spirit de Milan via Bovisasca, 59 – Milano

Quarantacinque anni fa i Sex Pistols pubblicavano il loro primo singolo, Anarchy In The UK, considerato il punto zero della rivoluzione punk. Il nuovo appuntamento con i Rock Files Live! di LifeGate Radio, in programma mercoledì 17 novembre allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form) celebrerà la ricorrenza con la puntata “45 anni di anarchia punk”, che vedrà come protagonisti alcuni artisti italiani dell’onda rock che ha travolto il mondo e che ancora oggi scuote le coscienze.

A partire dalle 22:30, Ezio Guaitamacchi accoglierà sul palco, in un inedito duo acustico, Glezos, icona punk ed ex-front man degli UFO piemontesi, e Wilco dei Rats, punk rock band emiliana che ha incendiato gli anni Novanta. Dopo di loro sarà la volta di Silvio Capeccia e Fulvio Muzio dei Decibel, il gruppo milanese che sotto la guida di Enrico Ruggeri ha scritto alcune delle prime pagine di punk italiano. I due principali collaboratori di Ruggeri hanno rivitalizzato il repertorio dei Decibel riproponendolo in una chiave inedita. Lo storico del punk Stefano Gilardino impreziosirà il tutto con curiosità, retroscena e aneddoti.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form, in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Il best off della serata verrà riproposto in onda su LifeGate Radio (in FM in Lombardia, Piemonte e Liguria) online e in anteprima on demand su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme di streaming.

Per ulteriori informazioni: rockfiles@lifegate.it – www.lifegate.it – www.spiritdemilan.it

