Realtà Debora Mancini, teatro e musica per bambini

Ci avviciniamo al Natale e Realtà Debora Mancini ha deciso di mettere ancora una volta i bambini al centro delle proprie iniziative per tutto il mese di dicembre.

Da anni l’associazione cura AscoltareLeggereSuonare, un progetto sempre ricco di proposte dedicate al vivere la lettura, che comprende laboratori con racconti e musica, incontri di formazione.

Eventi organizzati in biblioteche, librerie, asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, per bambini da 0 a 11 anni, ma anche per genitori e gruppi di lettori volontari, per insegnanti, educatrici/educatori, formatori.

Il progetto, ideato e curato dall’attrice Debora Mancini e dal musicista Daniele Longo, prende vita da un’ esigenza personale di scoperta e ri-scoperta della lettura a voce alta a bambini e ragazzi; da un desiderio di trasmettere il piacere della lettura e dell’ascolto fin dalla tenerissima età; dalla curiosità di cercare e trovare i testi della letteratura, sempre nuovi e stimolanti e confrontarli con il pubblico; da un piacere per il recupero di una parte della memoria storica e della tradizione orale.

Debora e Daniele, leggono, cantano, musicano, animano storie, racconti, fiabe, favole, filastrocche e rime, tratte dalla letteratura per l’infanzia, stimolando la fantasia e la curiosità dei più piccoli.

Lo stesso obiettivo sta alla base di Ma quanto siamo Jazz?!, corso dedicato ai bambini delle classi della scuola primaria anche per i percorsi Orientascuola del Comune di Cinisello Balsamo (MI).

Il corso è curato e realizzato da Daniele Longo, che (lo ricordiamo) è musicista, poli-strumentista, insegnante Music Learning Theory di E. E. Gordon.

CALENDARIO EVENTI KIDS DICEMBRE:

Sabato 4 dicembre ore 10.30

Biblioteca Lea Garofalo

Rescaldina (MI)

Letture animate, con canzoni e musica

Con Debora Mancini e Daniele Longo

PRONTI! NATALE E’ ARRIVATO

Per bambini 6-11 anni

Info biblioteca.rescaldina@csbno.net

Sabato 11 dicembre ore 10.30

Biblioteca Lea Garofalo

Rescaldina (MI)

Letture animate con canzoni e musica

Con Debora Mancini e Daniele Longo

IL PICCOLO BABBO NATALE E ALTRE STORIE

Per bambini 2-5 anni e famiglie

Info biblioteca.rescaldina@csbno.net

Domenica 19 dicembre ore 16.30

Teatro Vittoria

Torino (via Gramsci 4)

Rassegna CLASSICA IN FORMA di Unione Musicale Kids di Torino

NATALE A TUTTA FIABA. RACCONTI DA ASCOLTARE E DA VEDERE

Lunedì 20 dicembre – replica per le scuole dell’infanzia e primarie

Info Unione Musicale

Piazza Castello, 2910123 Torino

Tel. +39 011.5669811

E-mail biglietteria@unionemusicale.it

www.unionemusicale.it

Per saperne di più: www.realtadeboramancini.com

Realtà Debora Mancini sui social:

Facebook- https://www.facebook.com/realtadeboramancini/

Instagram – https://www.instagram.com/realtadeboramancini/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCVYeK94YEfilPIUZ6Pkw96A

Siti personali degli artisti:

www.danielelongo.eu

www.deboramancini.it

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia