In data odierna si è verificato un grave incidente presso un cantiere di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presso il Comune di Rodano.

L’operaio in servizio per conto di un’impresa affidataria per un intervento sulla rete fognaria, per cause ancora da accertare, è stato coinvolto da un cedimento del terreno, rimanendone schiacciato. Nonostante i soccorsi l’operaio è deceduto.

Gruppo CAP esprime profondo rammarico per l’accaduto ed è vicino alla famiglia.

Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento e ci si aspetta di avere un quadro più completo entro pochi giorni.

https://www.gruppocap.it/it

Per altre notizie relative al tema Attualità Dietro la Notizia