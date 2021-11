“Sollievo”, il nuovo singolo di Ben Cavendish ft. Ashes

Da venerdì 26 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “SOLLIEVO” (Cantieri Sonori), il nuovo singolo di BEN CAVENDISH ft. ASHES.

“Sollievo” gira attorno alla sensazione di amaro in bocca e alla ricerca di “un po’ di sollievo” di quei momenti in cui manca serenità. La cornice è una Roma notturna, compagna fedele alla quale gli autori confidano i loro pensieri. Il brano è interpretato da Ben Cavendish, questa volta in collaborazione con la cantautrice genovese ASHES.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto e prodotto una prima bozza della canzone nel giro di qualche ora. Ero appena tornato a casa da una giornata molto difficile emotivamente. Qualche mese più tardi io e ASHES abbiamo deciso di utilizzarla per una collaborazione, e abbiamo aggiustato la struttura e il testo per renderla più vicina al nostro stato d’animo. È stato tutto talmente naturale che non sembrava vero. ASHES ha aggiunto quelle note e quella sensibilità che rendono il tutto ancora più significativo».

Il videoclip di “Sollievo” è ad opera degli stessi autori e interpreti del brano, Serena Ventre ed Eugenio Grilli.

