Milan Games Week & Cartoomics “As One”

Dalle celebrazioni per i 60 anni di Diabolik agli showcase Machete Gaming con Lazza e Young Miles, gli ospiti di Radio 105 Massimo Pericolo, Vegas Jones e il collettivo RM4E al gran completo.

E poi l’esport che conta con tornei di ogni tipo e una distesa di oltre 2mila mq con console di ultima generazione per provare i videogame più recenti. Spazio anche agli indie game, con una selezione di sviluppatori italiani, e all’intramontabile retro-gaming.

Tra fumetti di ogni tipo, cultura pop e fantasy, lanci di dadi e sessioni con giochi in scatola e di ruolo, gli immancabili cosplayer coloreranno i padiglioni di Fiera Milano insieme ai gruppi di costuming Star Wars, Marvel e Umbrella. Gran finale con le sigle più belle dei cartoni animati cantate dal mitico Giorgio Vanni.

L’elenco degli ospiti è davvero lungo, quasi non si contano. Perché la voglia è tanta dopo due anni di stop, ma anche perché l’unione di due mostri sacri dell’intrattenimento come Milan Games Week & Cartoomics in un unico grande evento – as one appunto – va ricordato, vissuto e festeggiato. Così da poter dire, “io c’ero”: ho fatto un selfie con Pow3r e Manuelito, Sio mi ha autografato il suo ultimo fumetto e ho giocato con Il Masseo!

Qualche biglietto è ancora rimasto – bastano pochi click sul sito ufficiale, ma occorre far presto: sabato 13 è già sold out. D’altronde stiamo parlando del più importante evento italiano – prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators – dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento a tutto tondo.

Per la prima volta insieme, dal vivo e in piena sicurezza, sempre nella tradizionale location di Fiera Milano Rho, the place to be dal 12 al 14 novembre. Padiglioni 8 \ 12

Fiera Milano – La piattaforma di business del Made in Italy https://www.fieramilano.it

Altri articoli Eventi su Dietro La Notizia