Luoghi pubblici: scarsa igiene nei servizi igienici

World Toilet Day 2021

Initial svela i comportamenti più comuni che le persone attuano nei servizi in luoghi pubblici:

l’87% degli italiani rifiuta di accedere agli spazi per scarsa igiene del luogo

• Il 19 novembre torna l’appuntamento annuale con la Giornata internazionale dedicata alla toilette, istituita dall’ONU nel 2001 per migliorare a livello globale le condizioni igienico-sanitarie dei bagni, insieme alle buone norme di pulizia che ora più che mai dovremmo adoperare

• L’indagine Global Hygiene Reset Report, realizzata da Rentokil Initial con il supporto di Opinion Matters, offre una prospettiva sull’utilizzo dei servizi igienici condivisi nel mondo

• La pandemia di Covid-19 ha sollevato l’attenzione sull’importanza di avere servizi igienici (e in generale tutti gli spazi condivisi) sempre igienizzati e disinfettati. Initial offre soluzioni pratiche e comode per rendere i bagni pubblici funzionali, sicuri e protetti, da oggi disponibili anche attraverso il nuovo e-shop di Initial

In un periodo storico dove più che mai l’attenzione ai piccoli gesti di igiene quotidiana è fondamentale per ridurre il contagio del Coronavirus, risulta invece che l’igiene personale dopo aver utilizzato bagni di ambienti condivisi, non sia così efficiente. L’85% degli italiani sostiene di pulire il WC di un bagno per limitare il contagio dei germi, soluzione che spesso non risulta vincente se non si effettua con i prodotti specifici. Inoltre, 3 italiani su 4 non lavano neanche le mani, ma passano direttamente il gel o non asciugano le mani (62%) per mancanza di dispositivi adeguati.

La pandemia di Covid-19 ci ha insegnato che una corretta igiene è essenziale, non solo a livello personale, ma anche nei luoghi ‘di comunità’: frequentare bagni sempre igienizzati e disinfettati aiuterebbe a ridurre moltissimo la diffusione di virus, batteri e germi che, soprattutto nei contesti pubblici, si moltiplicano e si diffondono maggiormente impattando sulla salute generale.

Per rendere i bagni pubblici funzionali, sicuri e protetti, Initial offre diverse soluzioni pensate affinché la pulizia e l’igienizzazione siano più efficaci, come prodotti con superficie antibatterica agli ioni d’argento, disponibili anche attraverso il nuovo e-shop di Initial. Un esclusivo e-commerce B2B per l’igiene degli ambienti più delicati: un unico sito dove poter acquistare prodotti complementari per l’igiene del bagno (dai dispenser per saponi ai detergenti e disinfettanti, ai distributori di carta e ai purificatori d’aria – adatti a tutte le esigenze).

www.rentokil.it – www.rentokil-initial.it

Per altre notizie relative al tema Attualità Dietro la Notizia