Si conclude con una vittoria il cammino della Nazionale Italiana Rugby Maschile nelle Autumn Nations Series 2021. Gli Azzurri guidati da Kieran Crowley nel primo pomeriggio di sabato 20 novembre allo Stadio Lanfranchi di Parma hanno battuto 17-10 l’Uruguay con le mete di Faiva e Bruno, entrambi esordienti assoluti con quest’ultimo nominato anche “Player of the Match”

“Ho sempre sognato una giornata del genere – ha dichiarato Pierre Bruno al termine della partita vinta contro l’Uruguay – ma non mi aspettavo potesse essere così bello. Sono molto contento di aver segnato la mia prima meta con l’Italia al Lanfranchi in un match che abbiamo vinto. E’ stato un match sofferto ma alla fine siamo riusciti a centrare la vittoria”.

“Siamo un gruppo giovane con un allenatore nuovo. Sono fiducioso per il futuro e sono convinto che troveremo una maggiore coesione” ha sottolineato l’ala delle Zebre.

Queste le partite della Nazionale Italiana Rugby giocate a Novembre:

Italia v Nuova Zelanda 9 – 47

Italia v Argentina 16-37

Italia v Uruguay 17-10

Nella serata di ieri, al termine della partita contro l’Uruguay, si è concluso il raduno Azzurro. Prossimo appuntamento in campo per l’Italrugby in programma domenica 6 febbraio 2022 allo Stade de France di Parigi per la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2022 contro i padroni di casa della Francia.

