Half•Alive, la band americana di Long Beach, arriva in Italia per un’imperdibile data unica il 5 maggio 2022 in Santeria Toscana 31 a Milano.

Il gruppo ha di recente pubblicato Make Of It, il quarto singolo che anticipa il nuovo album di prossima uscita.

Il trio indie-pop, composto dal cantante Josh Taylor, dal batterista Brett Kramer e dal bassista J. Tyler Johnson si è fatto conoscere in tutto il mondo con Still Feel., primo singolo del loro album di debutto Now, Not Yet pubblicato nel 2019. Il brano, accompagnato da un video musicale, ha subito catturato l’attenzione per la sua coreografia e cinematografia.

Con oltre 276 milioni di stream fino ad oggi, il singolo Still Feel., certificato disco d’oro dalla RIAA nel 2021, ha raggiunto la Top 10 della Alt Radio negli Stati Uniti e ha portato la band a suonare dal vivo nei noti programmi tv Jimmy Kimmel Live! e The Late Show di James Corden.

L’album di debutto

Il loro album di debutto Now, Not Yet pubblicato attraverso RCA Records ha accumulato oltre 472 milioni di stream e ha raccolto i consensi anche dell’ambita NPR (National Public Radio). Per promuovere il suo nuovo album, il trio si è imbarcato in un tour sold out in tutto il mondo, che ha avuto inizio in Australia per poi concludersi a Glasgow, in Scozia. La band ha anche fatto tappa in festival importanti come Lollapalooza, Outside Lands e Firefly e ha da poco concluso il tour come gruppo spalla dei Twenty One Pilots per il loro TakeØver tour. Il 16 settembre 2021 gli half•alive hanno partecipato al Life is Beautiful Music & Art Festival, al fianco di artisti del calibro di Billie Eilish, Green Day, Tame Impala e molti altri.

A marzo 2021 la band californiana ha pubblicato il nuovo singolo What’s Wrong

insieme a un video musicale, annunciato come prima anticipazione del loro secondo album di prossima uscita. A seguire, sono stati diffusi i brani Time 2, Summerland e Make of It. What’s Wrong ha superato i 12 milioni di stream ed è stato eseguito durante il programma televisivo Jimmy Kimmel Live!.

Gli half•alive sono entrati ufficialmente sulla scena musicale nel 2017 con l’EP 3, diffuso quando la band era composta solo da Josh Taylor e Brett Kramer. Subito dopo l’uscita dell’album, si è unito al gruppo il bassista J. Tyler Johnson, con cui hanno raggiunto l’apice del successo con Still Feel, canzone diventata una hit anche grazie al video musicale, che ha totalizzato oltre dieci milioni di visualizzazioni dopo solo due mesi dalla pubblicazione.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia