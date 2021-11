French Montana: “They Got Amnesia”, l’attesissimo album

Venerdì 19 novembre, è finalmente uscito “They Got Amnesia” (Epic Records/Bad Boy Entertainment), il nuovo e attesissimo quarto album in studio della superstar mondiale French Montana (https://theygotamnesia.lnk.to/FrenchMontana).

Prodotto da Hitmaka e Rick Steele, “They Got Amnesia” è il disco più onesto e personale della carriera di French Montana. Si apre con la traccia “ICU” e porta gli ascoltatori in un viaggio verso la redenzione, descrivendo nel dettaglio la sua storia attraverso la sua ripresa negli ultimi anni.

Oltre all’ultimo singolo “Handstand” con Doja Cat e Saweetie, da menzionare le tracce “How You King” e “Touch The Sky” con John Legend e Rick Ross, caratterizzata da un ritornello ammaliante e dalle rime serrate. “Push Start” brilla per la collaborazione con Coi Leray e in “Mopstick” French torna a lavorare insieme a Kodak Black dopo il successo certificato doppio platino “Lockjaw” del 2016.

Spiccano anche “Stuck In The Jungle” con Pop Smoke e Lil Durk e l’emozionante e riflessiva traccia che chiude l’album, “Losing Weight”.

“They Got Amnesia” contiene anche la bonus track “FWMGAB (Remix)” con Moneybagg Yo (https://youtu.be/AndfQSUfoI0), successo dell’estate 2021 che finora ha totalizzato quasi 30 milioni di stream.

«Questo album riflette il mio viaggio personale, quindi è il più speciale per me – afferma French Montana – Dio mi ha dato un’altra possibilità di vita e questa musica mi ha guarito. Sono grato ai miei collaboratori e ai miei fan per avermi supportato. Ho dovuto ricordarglielo, perché sai, HANNO L’AMNESIA!”

French Montana ha condiviso il commovente e cinematografico trailer dell’album, che descrive nel dettaglio le lotte della vita reale che ha affrontato negli ultimi due anni.

Il cortometraggio racconta con le immagini la perseveranza che l’album presenta attraverso le sue 20 canzoni.

La trama è stata scritta dallo stesso French Montana e il video è diretto da Edgar Esteves: https://youtu.be/rTWMBO5bivk.



Questa la tracklist di “They Got Amnesia”:

1. ICU

2. How You King?

3. FWMGAB

4. I Don’t Really Care

5.Touch The Sky – John Legend & Rick Ross

6. Mopstick – Kodak Black

7. Stuck in The Jungle – Pop Smoke & Lil Durk

8. Handstand – Doja Cat & Saweetie

9. Panicking – Fivio Foreign

10. Didn’t Get Far – Fabolous

11. The Paper

12. Tonight Only

13. Business

14. Push Start – Coi Leray & 42 Dugg

15. Striptease – Ty Dolla $ign & Latto

16. Bag Season – Lil Tjay

17. Fraud

18. Prayer (Skit)

19. Appreciate Everything

20. Losing Weight

**Bonus: FWMGAB Remix – Moneybagg Yo

Dopo aver annunciato l’album e aver pubblicato il singolo “I Don’t Really Care” (https://youtu.be/P2zrxlJlo_w), elogiato da Rolling Stone, The Source, Complex, Revolt e HYPEBEAST, French ha pubblicato il singolo “Panicing” con Fivio Foreign (https://youtu.be/Sfq2eWvB-iY), che ha accumulato più di 3 milioni di visualizzazioni in meno di 7 giorni, oltre a critiche positive da Rolling Stone, UPROXX, HipHopDX e molti altri.

http://www.frenchmontanamusic.com

http://twitter.com/frenchmontana

http://www.facebook.com/FrenchMontanaOfficial/

http://www.instagram.com/frenchmontana/

http://www.youtube.com/user/FrenchMontanaVEVO

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia