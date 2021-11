Sono ufficialmente aperti i CASTING di partecipazione alla prima edizione del MODA ROMA AWARDS, l’evento fashion che premia i talenti creativi italiani e internazionali, stilisti, designers, creatori di abiti, modelli, gioielli, composizioni artistiche e floreali e ogni tipo di accessori per la moda.

MODA ROMA AWARDS è l’evento che porta questi talenti in tv e li fa conoscere agli addetti ai lavori e al grande pubblico! Tutti i partecipanti avranno shooting fotografici, interviste video, ufficio stampa e speciale televisivo personalizzato su tv nazionali in diretta streaming e sul digitale terrestre.

In particolare l’evento sarà ripreso dalle telecamere di Odeon Tv, visibile in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 177), per uno speciale televisivo che andrà in onda nei giorni successivi.

Per partecipare, si può inviare la propria candidatura via Whats app al numero 380.1805894 o via mail a sabinaprati5@gmail.com o info@sabinaprati.it.

Ecco il saluto degli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci: “Siamo felici di annunciare finalmente l’appuntamento con la prima edizione del Moda Roma Awards, un osservatorio dedicato alla moda e ai suoi talenti creativi. Un grazie speciale va a tutti gli stilisti che hanno già garantito la loro presenza: accanto a quelli più esperti, daremo uno spazio dedicato anche ai giovani. Uno degli obiettivi del Moda Roma Awards è proprio quello di dare risalto al talento degli stilisti emergenti affinché possano mantenere alto il nome della moda italiana, tra i simboli più apprezzati del nostro Paese in tutto il mondo” – dicono gli organizzatori. L’appuntamento con la prima edizione del Moda Roma Awards è dunque per sabato 15 Gennaio alle 21:00 nei saloni del prestigioso Best Western Hotel Universo di Roma, per uno show nel quale moda, arte e talento si fonderanno perfettamente.

Odeon tv

Altri articoli di Moda e Gossip su Dietro la Notizia