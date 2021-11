Dreamers Magazine in edicola e nei corner riviste

Da giovedì 18 novembre arriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “Dreamers Magazine”: interviste, anticipazioni e curiosità di backstage dal mondo delle soap turche di Canale5.

Dreamers Magazine: il protagonista di questo numero

Il protagonista di questo numero è Kerem Bürsin, che tutti i giorni in “Love is in the Air” veste i panni di Serkan Bolat. Un’occasione per scoprire aspetti inediti sulla sua vita personale, il lavoro e l’impegno sociale a favore delle donne.

Inoltre, un’intervista esclusiva a Kıvanç Tatlıtuğ, tra i protagonisti di “Brave and Beautiful”.

E ancora, i segreti del backstage di “Love is in the air” raccontati dalla doppiatrice Roisin Nicosia, voce italiana di Eda Yildi.

Dreamers Magazine: versione speciale

Questo numero sarà disponibile anche in una versione speciale, con all’interno il nuovo profumo ispirato alla serie “DayDreamer – Le ali del sogno”.

Tutti i prodotti sono disponibili nelle edicole e nei corner riviste della grande distribuzione, e sono pubblicati da Fivestore, marchio per le iniziative editoriali di Mediaset.

