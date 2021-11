Andrea Bianconi presenta il suo volume “La Sentinella, Dallo Studio al Mondo. Il viaggio di una poltrona in un libro” edito da Vanillaedizioni, cronistoria per immagini e parole del viaggio della poltrona della performance itinerante Sit Down to Have an Idea, progetto realizzato in collaborazione con Casa Testori e Fondazione Coppola e a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

In dialogo con l’architetto Carlo Orsini e introdotto da Luca Fiore e Francesco Gesti, Bianconi racconterà la genesi e lo sviluppo storico e geografico in sette tappe dell’opera che da Arzignano (in provincia di Vicenza dove vive l’artista) ha attraversato da Nord a Sud l’Italia, accompagnando immagini e parole con la musica di ControlRUM alla chitarra e percussioni.

Nell’intento dell’artista, la serata a Lodi si pone come un nuovo momento evolutivo della performance in fieri, più che semplicemente un resoconto: in un dialogo ideale con il territorio e la città, in una riflessione tra presente e passato sull’arte pubblica e i suoi fantasmi, Bianconi intende portare la poltrona di Sit Down to Have an Idea sulle rovine di un’opera di land art lungo in fiume Adda, alle porte della città. Scrive lo stesso Bianconi: “Ho deciso di donare una poltrona Sit Down to Have an Idea alla Libreria Mittel e alla città di Lodi, un punto di osservazione, una riflessione, una sentinella sulla catasta di rovine che un tempo era un’opera d’arte, e di ciò che ne è rimasto. Penso che osservare, guardare, pensare, riflettere siano prese di coscienza su chi siamo e sulla nostra vita. Il passato è parte del presente ed è parte del futuro. Costruiamo il nostro futuro osservando anche il nostro passato, fonte di riflessione e di ricostruzione. La poltrona delle idee in questo caso entra nel nostro passato e nella nostra coscienza verso il futuro”.

Partendo dalla sede delle tre realtà coinvolte, Mittel, Platea e A21, la poltrona verrà a scadenza mensile trasportata per la città sino al sito sulle rive del fiume e i resti dell’opera, per riproporre la performance e innescare nuovamente momenti di dialogo con la cittadinanza, il paesaggio, l’arte e le istituzioni culturali.

IL LIBRO

Andrea Bianconi. LA SENTINELLA

Dallo Studio al Mondo. Il viaggio di una poltrona in un libro

Vanillaedizioni – uscita: settembre 2021

Quante volte abbiamo sentito parlare dello studio d’artista come un universo parallelo dove le idee invadono lo spazio e la mente? Quante volte ci siamo fatti contaminare da un ambiente come un campo magnetico? Da quello spazio, dallo studio d’artista di Andrea Bianconi, ad Arzignano (Vicenza) è iniziato il viaggio della poltrona di Sit Down To Have An Idea.

Non una poltrona qualsiasi, ma quella a cui l’artista ha attribuito un valore maieutico: siediti e lascia nascere un’idea.

Da lì, poi, la poltrona ha viaggiato dal Nord al Sud di Italia, partendo da Bologna e ritornando a Vicenza e il libro, La Sentinella, edito da Vanillaedizioni, è la cronistoria di quel viaggio per immagini e parole. Un viaggio tra i luoghi che la poltrona ha toccato e di cui è ancora presidio sul posto e nelle parole. Le riflessioni di Andrea Bianconi, scritte volutamente a mano, compaiono tra le pagine del volume come flussi ininterrotti di pensiero. Non nascono, forse, così le idee?

Il progetto – realizzato in collaborazione con Casa Testori e Fondazione Coppola e a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – è partito con l’installazione della poltrona in luoghi pubblici della città di Bologna durante ArteFiera – ArtCity 2020 e in alcuni spazi eccellenti, privati, tra cui il dehor del Ristorante Al Pappagallo e la vetrina della Boutique Doria 1905, poco prima del lockdown.

Dopo lo stop imposto, si è riattivato conquistando gli spazi aperti di Cima Carega, con una spedizione-performance nelle Piccole Dolomiti venete, scendendo a sud, a Tropea, dove, in una sorta di rito di propiziazione, si sono attese le luci dell’alba in Piazza Cannone. Per poi, risalire a Colletta di Castelbianco (nell’entroterra di Albenga, Savona) in uno dei borghi medievali più belli d’Italia, primo borgo telematico d’Italia e, poi, ancora più a nord, sotto al Campanile del comune di Chiampo (Vicenza) come simbolo della rinascita di quell’area.

Nel luglio 2021 la poltrona raggiunge il Torrione della Fondazione Coppola a Vicenza dove fasci di luce, diramati dalle persone durante la performance The Millennium Chair, diventano, con un’azione simbolica, traccia della presenza viva delle persone attivatrici di idee e portatrici di luce quanto mai necessaria in momenti difficili.

Sette tappe per un unico racconto di cui il libro non rappresenta una conclusione bensì un nuovo inizio all’insegna di quel tempo ciclico che caratterizza, da sempre, le performance e le opere di Andrea Bianconi.

L’arte come eterno ritorno dal principio alla fine, e viceversa.

Andrea Bianconi è nato ad Arzignano (VI) nel 1974. Vive e lavora a Brooklyn (NY) e Vicenza (Italia). La sua opera spazia fra le diverse forme artistiche di performance, pittura e scultura con esposizioni in musei pubblici e spazi privati di tutto il mondo. L’ultimo progetto del 2020 è Sit Down To Have An Idea.

Nel 2019 nel carcere di San Vittore, a Milano, si esibisce nella performance “Come costruire una direzione”, una toccante performance realizzata con la compagnia teatrale del CETEC Dentro/Fuori San Vittore, di cui fanno parte alcune detenute. Nello stesso anno a Houston, in Texas, negli spazi della Barbara Davis Gallery, ha dato vita alla mostra “Breakthrough”, che conquista il primo posto tra le “più brillanti esposizioni della nuova stagione” nell’articolo di Meredith Mendelsohn, critica del New York Times. La Barbara Davis Gallery, prestigiosa galleria americana, rappresenta Andrea Bianconi negli Usa da oltre 10 anni organizzando ogni anno una personale dedicata all’artista. Nel 2018 è stato il primo artista italiano invitato a Davos (Svizzera), durante la 48° edizione del World Economic Forum per presentare ai capi di Stato di tutto il mondo la sua performance “Voice to the Nature”, una denuncia sull’ecocidio in atto per richiamare i leader del mondo all’urgenza di agire “ora e non dopo” per il benessere del pianeta.

Attualmente sta lavorando ad una grande mostra personale alla Barbara Davis Gallery, di Houston TX prevista per l’autunno inverno 2021/2022 e ad una installazione pubblica delle poltrone a Houston (inaugurazione 26 gennaio 2022).

Una nuova performance prenderà vita a dicembre toccando alcuni luoghi d’Italia.

www.andreabianconi.com

