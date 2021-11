Daniele Fabbri torna con StandUp Comedy Garage

A partire da domenica 14 novembre 2021 e, a seguire ogni domenica, Daniele Fabbri e i suoi colleghi StandUp Comedian tornano ad accendere il microfono per il seguitissimo StandUp Comedy Garage, pronto a debuttare sul palco del QUID in Via Assisi 117.

Daniele Fabbri: appuntamento tutte le domeniche

Ogni domenica l’appuntamento con le battute sarà diviso in due momenti: dalle ore 20.00 sarà trasmesso in streaming su QUID Channel e, dalle 21.00 – spente le telecamere della WebTV nata da un palco chiuso durante l’emergenza –, andrà in live, con le esibizioni dal vivo dei protagonisti di StandUp Comedy Garage, guidati da Daniele Fabbri, standup comedian e curatore dell’evento.

Quando guardiamo i Live Show di un famoso StandUp Comedian internazionale e siamo estasiati dalle sue geniali battute, dimentichiamo che, prima di registrare lo show, quell’artista ha provato quelle battute almeno duecento volte con il pubblico, sperimentandole nei club e nei piccoli locali. È proprio in questi “garage”, in un’atmosfera più informale e diretta, che i comici mettono a punto il loro repertorio, in un rapporto schietto e complice con il pubblico in sala, per raggiungere le prestazioni adatte ad uno show da competizione.

StandUp Comedy Garage, il più longevo evento di standup comedy a Roma, sbarca al suo settimo anno con due grandi novità. Lo storico Open Mic diretto da Daniele Fabbri, nome di punta della scena comedy italiana, riprende ad animare le serate della capitale trasferendosi in una nuova location, la sala-spettacolo del QUID, live club della storica Pizzeria Frontoni, pietra miliare della ristorazione capitolina e già nota per le sue iniziative artistiche in campo musicale.

“Lo Show prima dello Show”

La seconda novità è il Garage Live Podcast – “Lo Show prima dello Show” –, Daniele Fabbri e i suoi comici resident Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, realizzeranno ogni sera un doppio evento: un talk show con il pubblico dal vivo, che sarà visibile anche in diretta streaming, in cui conduttore e comici si alterneranno ad ospiti speciali per parlare di pop culture, curiosità e vita nella capitale; a seguire lo spettacolo live, che come da tradizione del Comedy Garage, ospiterà comici emergenti ai primi passi sul palco e volti noti della comicità romana, intenti a testare i loro futuri cavalli di battaglia.

