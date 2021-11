“Bonnie & Clyde”, il nuovo singolo di Myra

Esce oggi, lunedì 8 novembre, “Bonnie & Clyde” (https://www.youtube.com/watch?v=HzDA2vuOjKg), il nuovo singolo della cantautrice romana Myra, firmato WOMEN Female Label & Arts, la prima realtà discografica italiana tutta al femminile.

Bonnie & Clyde è il racconto di un amore intenso, uno di quelli che si vivono una volta nella vita e che ti consumano lentamente. I protagonisti sono due innamorati, i quali si amano in un modo così passionale e irrefrenabile da essere dipendenti l’uno dall’altra e tanto da rimanere scottati in modo permanente dalla relazione.

«Quando cambi umore, io cambio di conseguenza»

«Credo molto in questa frase – spiega Myra – perché quando ti innamori perdutamente di qualcuno un po’ annulli te stesso: se sta male, stai male anche tu e al contrario se è felice, lo sei anche tu. È un brano in cui ho messo a nudo quello che penso voglia dire amare qualcuno in modo viscerale nonostante la consapevolezza che non durerà per sempre».

«Tienimi stretta che se lasci la presa ci perdiamo di vista…»

