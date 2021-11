Basket: “Turkish Airlines Euroleague” – Regular Season

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra domani, martedì 16, e venerdì 19 novembre, sono in programma le gare della decima e dell’undicesima giornata della Regular Season e saranno sei le partite in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, comprese le due dell’A|X Armani Exchange Milano.

Per l’Olimpia doppio impegno in Russia nel giro di due giorni, dove incontrerà prima l’Unics, mercoledì a Kazan, e poi lo Zenit, venerdì a San Pietroburgo.

Entrambe le partite potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mercoledì alle 18 e venerdì alle 18.45. I due match saranno preceduti e seguiti dal pre e dal post partita.

Questo turno di Eurolega partirà già domani con la diretta di Asvel Villeurbanne-Real Madrid, alle 20, mentre mercoledì, oltre all’incontro dell’Armani, alle 21 sarà la volta di Barcellona-CSKA Mosca.

Giovedì due partite, Bayer Monaco-Panathinaikos Atene, live alle 20.30, e Real Madrid-Stella Rossa Belgrado, in leggera differita alle 21. Poi, venerdì, la partita dell’Armani.

Basket: TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2021/2022

martedì 16 novembre:

ore 20 Asvel Villeurbanne-Real Madrid Sky Sport Action

diretta (telecronaca Andrea Solaini)

mercoledì 17 novembre:

ore 17.45 Pre partita Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

diretta (con Marina Presello; ospite Marco Crespi)

ore 18 Unics Kazan-A|X Armani Exchange Milano Sky Sport Arena

diretta (telecronaca Geri De Rosa; commento Marco Crespi)

a seguire Post partita Sky Sport Arena

diretta (con Marina Presello; ospite Marco Crespi)

ore 21 Barcellona-CSKA Mosca Sky Sport Arena

diretta (telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea Meneghin)

giovedì 18 novembre:

ore 20.30 Bayern Monaco-Panathinaikos Atene Sky Sport Arena

diretta (telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 21 Real Madrid-Stella Rossa Belgrado Sky Sport Action

differita (telecronaca Paolo Redi)

venerdì 19 novembre:

ore 18.30 Pre partita Sky Sport Arena

diretta (con Dalila Setti; ospite Davide Pessina)

ore 18.45 Zenit San Pietroburgo-A|X Armani Exchange Milano Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

diretta (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

a seguire Post partita Sky Sport Arena

diretta (Dalila Setti; ospite Davide Pessina)

