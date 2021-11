A Tirolo per l’Avvento si scivola sulle lame

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio all’ingresso del paese

L’Avvento in Alto Adige è un momento davvero speciale. La magia del Natale imminente si coglie in ogni particolare, le temperature rigide all’esterno fanno apprezzare il calore delle case e il fuoco dei camini, mentre le bevande calde ristorano il corpo dall’interno. Le usanze e le tradizioni di questo periodo sono molto radicate, così come le ricette di alcuni dolci e piatti tipici.

Ogni domenica di Avvento nelle case altoatesine si accendono le candele della tipica Corona dell’Avvento e si cantano canzoni natalizie.

Il giorno della sfilata di San Nicola

Il 5 dicembre di solito è il giorno della sfilata di San Nicola con i Krampus, figure demoniache mostruose dagli abiti laceri, sporchi e consunti e con maschere spaventose. San Nicola, a piedi o su un carro, apre la sfilata distribuendo dolciumi e piccoli regali ai paesani, i Krampus, a fine corteo, armati di fruste e catene, rincorrono e intimoriscono gli spettatori con urla e strepiti. Solo San Nicola è in grado di tenerli a bada.

Dolci molto particolari

In Alto Adige, inoltre, per l’Avvento solitamente si cucinano dei dolci molto particolari come lo Zelten, il panpepato o biscotti semplici fatti di farina, zucchero e burro che spesso si accompagnano al vin brulé.

A proposito di biscotti, lo chef stellato del ristorante Castel fineDining di Tirolo, Gerhard Wieser, ha pubblicato, insieme ai colleghi Heinrich Gasteiger e Helmut Bachmann, un libro di ricette per fare tanti tipi di biscotti, una fonte di grande ispirazione nel periodo natalizio. Edito da Athesia, “33 x Biscotti” fa parte della collana di successo “Gustare nelle Dolomiti”, libri di cucina con ricette e suggerimenti per cucinare.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia