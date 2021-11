The Andre si toglie la maschera, o meglio cappuccio e occhiali. Gesto simbolico per chiudere un percorso nato solo pochi anni fa e che ha piacevolmente sorpreso pubblico e critica.

Per rendere il definitivo omaggio al Maestro dal quale è partito questo affascinante viaggio, l’uno e il due dicembre 2021 The Andre si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi all’Auditorium di Milano proponendo uno degli album più iconici di Fabrizio De André, La Buona Novella, che per la prima volta sarà suonato e riarrangiato in chiave sinfonica, grazie al lavoro del direttore d’orchestra Simone Tonin.

In questo ultimo anno ha pubblicato un libro, IO È UN ALTRO, uscito per People (la casa editrice di Pippo Civati), dove si racconta e ci racconta la storia di un progetto musicale che ha ottenuto un sensazionale successo non solo online, arricchito dalla prefazione di Dori Ghezzi.

A maggio invece è uscito il suo debutto cantautorale con l’EP EVOLUZIONE, quattro canzoni inedite legate da un fil rouge che attraversa il senso dell’evoluzione, sia personale che biologica e che ha portato in tour durante l’estate.

